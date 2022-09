Policiais militares apreenderam cocaína, crack, maconha e dinheiro no início da noite a última quinta-feira (22), no bairro Itapebussu, Guarapari. Quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia.

Durante o patrulhamento, a equipe da PMES avistou dois indivíduos em atitude suspeita em um beco e realizou a abordagem. Com o adolescente, de 17 anos, foram encontrados dez pinos de cocaína, 12 pedras de crack e R$ 81,00 em espécie.

O outro indivíduo, de 19 anos, dispensou uma sacola contendo 14 pinos de cocaína, oito buchas de maconha, dois papelotes de cocaína, 30 pedras de crack e R$ 150,00 em espécie. No primeiro momento, ele conseguiu fugiu, mas, posteriormente, foi abordado após tentar se esconder em um bar. O jovem resistiu à abordagem e foi necessário o uso da força para contê-lo.

Continuando as diligências, ainda no beco, os militares avistaram duas adolescentes, de 15 anos, recolhendo drogas e dinheiro que estavam escondidos. Elas também tentaram fugir, mas foram alcançadas e apreendidas com dez buchas de maconha, 21 pinos de cocaína, R$ 244,00 em espécie.

Com o apoio do cão Mike, foram localizadas, próximo ao mangue, 38 buchas de maconha, 139 pinos de cocaína, 96 pedras de crack e dois papelotes de cocaína, totalizando 138 pedras de crack, 184 pinos de cocaína, quatro papelotes da mesma droga, 56 buchas de maconha e R$ 511,00 em espécie.

Todos os indivíduos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional, onde foram entregues os materiais apreendidos.