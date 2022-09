Cento e vinte e cinco novos profissionais de saúde receberam posse do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, nesta quarta-feira (22). São 81 agentes comunitários de saúde e 44 agentes de combate a endemias. Com isso Vila Velha sai de 29% para 100% das Unidades Básicas de Saúde com Estratégia de Saúde da Família (ESF), ao todo são 21 unidades de saúde da cidade com ESF.

Durante o discurso de boas vindas dos novos profissionais, o prefeito Arnaldinho Borgo elencou o grande volume de investimentos na saúde em menos de dois anos de gestão e convocou os novos profissionais a potencializar a qualidade do atendimento aos munícipes.

“Vocês chegam já recebendo piso da categoria, reajuste do auxílio alimentação, novas unidades de saúde, uma UPA em Riviera da Barra que ficou 12 anos em construção e nós finalizamos a obra e entregamos. Digitalização dos serviços de marcação de consultas e de vacinas. Ou seja, vocês chegam no momento em que estamos revolucionando a saúde de Vila Velha e por isso convoco cada um de vocês para atender nossa gente como estivessem atendendo um familiar de vocês. Com o carinho e dedicação que nosso povo merece”, comentou o prefeito.

A secretária Cátia Lisboa também reforçou o coro de presteza no atendimento, uma vez que agentes de comunitários de saúde e de combate a endemias representam a prefeitura dentro da casa das pessoas.

“Façam o melhor todos os dias. Essas pessoas que estarão com vocês são carentes, estavam desassistidas, sem esperança de um dia ter atendimento digno e vocês vão nos ajudar a mudar essa história”, reforçou a secretária. Jessica Gonzaga é uma das agentes comunitárias de saúde que passam a compor o time. Disse que está motivada na tarefa de cuidar das pessoas.

“Tomo posse hoje motivada, com a energia do prefeito e essa fala humanizada. Tenho consciência de que é uma missão importante, mas estou feliz em entrar na casa de cada um, ouvir a história das pessoas e ser parte integrante da solução. Quem ganha são as pessoas e a saúde da nossa cidade”, descreveu Jessica, moradora da região 5 de Vila Velha.

Os novos agentes já passaram por curso de formação teórico e agora terão formação prática, em campo, mas já começam as atividades o quanto antes para estreitar o caminho entre os munícipes e os serviços de saúde de Vila Velha.