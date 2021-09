Neste fim de semana, policiais militares do 10º Batalhão realizaram apreensão de entorpecentes e detiveram indivíduos com mandado de prisão em aberto no município de Guarapari.

Na tarde de sábado (25) um indivíduo que estava com mandado de prisão pelo crime de tráfico foi detido no bairro Bela Vista. A ação foi monitorada pela equipe de policiais militares do serviço reservado da Unidade.

Em outra ação, um homem que estava com mandado de prisão pelo crime de homicídio foi localizado e detido por militares. A ação ocorreu no bairro Santa Mônica.

Na tarde de sexta-feira (24) drogas foram apreendidas no bairro Itapebussu. Ao todo 8 buchas de maconha, 9 pedras de crack, 12 pinos de cocaína e 26 unidades de drogas sintéticas foram localizadas escondidas em uma praça do bairro. Não houve detidos.

Ainda no bairro Itapebussu, por volta das 21h policiais militares abordaram indivíduos que estava em atitude suspeita em frente a um beco conhecido pelo tráfico de drogas. Quatro suspeitos foram abordados e estavam em posse de 571 pinos de cocaína, 110 pinos de cocaína tipo “nine”, 360 pedras de crack, 11 pedras maiores de crack, 36 buchas de maconha, 4 bolas de haxixe e R$ 7338,00 em dinheiro. Dentre os abordados um era menor de 16 anos. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia juntamente com todo material apreendido. (Imagem)

Todos os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.