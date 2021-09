O Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Fernando Duarte Rabelo, localizado em Vitória, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), está dando oportunidade aos alunos da Rede Estadual de participarem do projeto “Solidariedade Digital”. A ideia é recuperar equipamentos de informática para doá-los aos alunos que ainda não têm essas ferramentas.

A parceria entre as Redes Estadual e Federal foi oficializada em março de 2021 e, desde então, os alunos do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo vêm recebendo treinamento no Laboratório de Adequação de Equipamentos de Tecnologia da Informação (Laeti), no Centro Tecnológico da Ufes.

Devido às restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), os alunos passaram por um processo seletivo interno para participar do projeto, que disponibilizou 14 vagas para receber o grupo, cumprindo assim as normas de segurança estabelecidas.

Os próprios alunos organizaram as bancadas do laboratório e o grupo que participou do Laeti passou a atuar como multiplicadores em sala de aula, compartilhando com os demais colegas de turma o conhecimento adquirido. Os jovens estudantes vêm trabalhando na recuperação dos notebooks e computadores recebidos para doá-los aos alunos da escola, que não têm computadores em casa, com o objetivo de auxiliá-los no processo de aprendizagem.

No último dia 15 de setembro, o projeto “Solidariedade Digital” entregou 62 desktops e 26 notebooks recebidos em doação pela Ufes, que foram recuperados no Laboratório de Adequação de Equipamentos de Tecnologia da Informação (Laeti), no Centro Tecnológico.

A ocasião contou com a presença do reitor da Ufes, Paulo Vargas; do diretor do Centro Tecnológico, Lorenzo Luchi; do pró-reitor de Extensão, Renato Rodrigues Neto; do professor do Departamento de Engenharia Elétrica e coordenador do Laeti, André Ferreira; da diretora do CEEMTI Fernando Duarte Rabelo, Mayara Candido; da professora e coordenadora do curso de Montagem e Suporte em Informática, Carmen Faria Santos; além de professores, bolsistas de graduação, estudantes secundaristas e pessoal de apoio.