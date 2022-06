Na manhã do último sábado (18), militares da 10ª cia independente de Anchieta e Região, com apoio da Guarda Civil de Anchieta cumpriu um mandado de busca e apreensão no bairro Córrego da Prata – zona rural do município de Anchieta.

De acordo com os militares, foi obtido êxito neste cumprimento e encontrado na residência designada os seguintes materiais: 01 Espingarda cartucheira, 44 Munições cal. 38 intactas, 01 Munição cal. 38 balote intacta, 28 Munições cal. 22 intactas, 02 Cartuchos cal. 36 intactos, 03 Munições cal. 380 intactos, 01 Munição cal .9mm intacto, 05 Munições cal. 32 intactos, 04 Estojos deflagrado cal. 380, 01 Coldre de Revólver, 01 Espingarda cal. 36 Beretta.

Ainda foram encontrados 01 animal (tatu) da fauna silvestre e 13 Pássaros da fauna silvestre em suas respectivas gaiolas.