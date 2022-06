Em coletiva na tarde de hoje (20), a empresa Expresso Lorenzutti reuniu a imprensa para falar sobre a crise que a empresa enfrenta. Dede a semana passada os funcionários entraram em greve e poucos ónibus estão rodando. Segundo as proprietárias, Bianca e Núbia Lorenzutti, o sistema de transporte público de Guarapari entrou em “colapso”.

De acordo com elas, a tarifa que é estipulada pelo município que hoje está em R$ 4,10 não cobre os custos para operar o sistema, em virtude de várias questões, por exemplo, a gratuidade para algumas pessoas.

Tarifa de R$ 7,50. Segundo Bianca Lorenzutti para o sistema operar no azul, ou seja, sem prejuízos, a tarifa teria que ser de R$ 7,50 para poder rodar os quilômetros e com os funcionários corretamente. “A gente sabe que isso não pode ser repassado para o passageiro hoje. A gente sabe como é que está toda situação pós pandemia. Ninguém tem como custear um valor desse. O que os municípios fizeram durante a pandemia, pós pandemia e que vem trabalhando para fazer é a equalização sistema. Eles fazem um estudo, reduzem viagens onde não tem passageiro, pegam e dão subsídios para gratuidade. Muitos municípios estão custeando”, explicou Bianca.

Sem subsídio. Ela diz que a passagem do jeito que está, sem subsídio da prefeitura, a empresa não terá como custear o sistema do transporte público da cidade. Segundo a empresa, desde 2017 eles vêm tentando dialogar com a prefeitura, para poder ajustar a questão do transporte público, com o ajuste do contrato para prestar o serviço em Guarapari. “A gente sabia que ia chegar no ponto que estava chegando. Quando veio a pandemia, agravou de vez”, disse ela.

Ação. A empresa alega que entrou com uma ação na justiça em 2020 para que fosse feito o equilíbrio do contrato. Segundo eles, a prefeitura não cumpre. Elas explicam que o governo do Estado ajudou a bancar o sistema Transcol para que ele pudesse se manter. “Isso que a gente veio pedindo durante toda pandemia”, explicou ela.

Confira a live completa aqui https://www.facebook.com/Portal27/videos/5246639462048490/