A prefeitura de Guarapari informou que o prefeito Edson Magalhães, juntamente com o ex-senador Ricardo Ferraço e a equipe da deputada Norma Ayub, estiveram no governo federal, comandado por Bolsonaro, mais precisamente no Ministério da Saúde no início deste mês, para reivindicar a liberação de mais verbas para as obras do Hospital Cidade Saúde.

O deputado Evair de Melo já tinha conseguido junto com a bancada federal, a liberação de R$1.028.960,00 (um milhão, vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais), (veja aqui) para as obras que, segundo a prefeitura, estão em fase de conclusão.

Ainda segundo o prefeito, restam quase 8 milhões de reais de repasse, da parte do governo federal. O município também liberou na semana passada para as obras do Hospital, uma contrapartida de mais de um milhão de reais. A previsão de conclusão das obras do Hospital é para o final de outubro de 2022.