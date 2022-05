Na última quinta-feira (19), a Patrulha Maria da Penha do 10º Batalhão da Polícia Militar foi homenageada na Câmara Municipal de Guarapari. Na oportunidade, os policiais Antônio Carlos Gonçalves Júnior e Kaleb Souza de Oliveira receberam uma Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos, através da vereadora Rosana Pinheiro.

A Patrulha Maria da Penha consiste em uma dupla de policiais militares que realizam visitas tranquilizadoras às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, integrando-se à Rede de Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Uma vez atendida, a mulher será monitorada pelos policiais militares, recebendo visitas periódicas – geralmente mensais. Sempre que necessário essas mulheres são encaminhadas ou orientadas a procurar outros atores da rede, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e CREAS), Unidades Básica de Saúde, Defensoria Pública, Poder Judiciário, etc.

No 10º Batalhão esse acompanhamento teve início no ano de 2015, quando policiais militares lotados no serviço rotineiro da Unidade realizam as visitas. Após isso, em 2016 foi criada a Patrulha da Família em seguida a Patrulha Maria da Penha. No 10º Batalhão a PMP atua desde 2018, quando dois policiais militares devidamente capacitados foram escolhidos para atuar exclusivamente com isso.

Atualmente a Patrulha Maria da Penha realiza cerca de 70 visitas mensais às mulheres vítimas de violência doméstica em Guarapari. O programa visa prestar apoio às mulheres vítimas de violência doméstica através do acompanhamento e fiscalização da aplicabilidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340 – Lei Maria da Penha.

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante da Unidade agradeceu a homenagem e afirmou que “o reconhecimento da sociedade é combustível para o trabalho policial militar”. Os militares agraciados agradeceram pela confiança depositada no trabalho deles.