Na madrugada desta quinta-feira (19), Vitória registrou 11,6° C, na estação meteorológica automática localizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus Goiabeiras, constatando o recorde de temperatura mínima dos últimos 93 anos. O recorde histórico ocorrido na Capital foi de 10,3 °C, em 21 de julho de 1929, registrado na estação meteorológica convencional, em Ilha de Santa Maria.

Também na região Metropolitana, Vila Velha teve a madrugada mais fria com 9,1° C, o menor registro histórico desde a instalação da estação meteorológica, em 2017. A análise dos dados históricos foi realizada pela coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Em Aracê, Domingos Martins, o registro foi de 1,5° C, a menor temperatura desde a instalação da estação meteorológica automática do Incaper, em 2010, na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca. O registro representa a menor temperatura do Espírito Santo dos últimos 59 anos. De acordo com a série histórica, o recorde de menor temperatura do Estado é de -1,0° C, ocorrido em 14 de julho de 1963 e registrado pela estação meteorológica convencional instalada no mesmo local.

Na região Serrana, em Venda Nova do Imigrante, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), instalada na Fazenda Experimental do Incaper, no município, registrou a mínima de 3,9 °C, sendo o menor registro ocorrido desde a instalação da estação, em 2017. No entanto, o registro não superou o recorde da temperatura mínima de 2,6°C, ocorrido em 1º de junho de 1979.

“Conforme estava previsto pela Coordenação de Meteorologia do Incaper, a madrugada desta quinta-feira (19) foi a mais fria do ano, baseado nas medições das estações meteorológicas operadas pela rede de observações meteorológicas do Espírito Santo. A massa de ar de origem polar está avançando sobre o Estado e tem provocado um declínio acentuado nas temperaturas”, destacou Hugo Ramos, coordenador de Meteorologia do Incaper.

Confira as principais mínimas nos municípios registradas na madrugada desta quinta-feira (19), em estações meteorológicas operadas pelo Incaper e pelo Inmet.

Vila Velha (Inmet): 9,1°C

Vitória (Inmet): 11,6 °C

Venda Nova do Imigrante (Inmet): 3,9 °C

São Mateus (Inmet): 13,8 °C

Pres. Kennedy (Inmet): 16,5 °C

Nova Venécia (Inmet): 14,9 °C

Marilândia (Inmet): 14,7 °C

Linhares (Inmet): 14,9 °C

Ecoporanga (Inmet): 13,4 °C

Alfredo Chaves (Inmet): 11,8 °C

Alegre (Inmet): 10,3 °C

Afonso Cláudio (Inmet): 6,8 °C

Aracê, Domingos Martins (Incaper): 1,5 °C

Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 13,9 °C

Iúna (Incaper): 8,6 °C

Atualização do Aviso Meteorológico

O Aviso Meteorológico, emitido pela Coordenação de Meteorologia do Incaper, foi atualizado nesta quinta-feira (19), com indicação de nível de atenção devido às condições favoráveis para os baixos níveis de umidade do ar. Os índices de umidade relativa do ar deverão atingir valores entre 30% e 20% no período da tarde desta quinta-feira (19).

Entre esta quinta-feira (19) e sábado (21), o aviso permanece com o nível de atenção devido às condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de declínio acentuado de temperatura, que podem resultar em temperaturas mínimas de até 5,0 °C, inferiores à média climatológica para o mês de maio. Durante esse período, as condições são favoráveis para o risco de formação de geada na vegetação. Acesse o Aviso Meteorológico.

Para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo por conta da atuação da massa de ar polar. Mais detalhes sobre a tendência da previsão para os próximos dias podem ser acessados em: meteorologia.incaper.es.gov.br.