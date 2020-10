A Cesan vai realizar nesta quarta-feira (28), de 8h às 18h, paralisação programada de abastecimento de água, para realização de manutenções preventivas e melhorias para garantia da continuidade do abastecimento na cidade de Guarapari.

A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

Veja os bairros que podem ser afetados:

Acampamento dos Adventistas, Adalberto Simão Nader, Aeroporto, Aldeia da Praia, Balneário Jacunem, Bela Vista, Belo Horizonte, Camurugi, Centro, Condados de Meaípe, Coroado, Elza Nader, Enseada Azul, Enseada Verde, Europa, Fátima Cidade Jardim, Ilhas Verdes, Ipiranga, Itapebussu, Jabaraí, Morro Boa Vista, Jardim Santa Rosa, Kubistchek, Lagoa Funda, Lameirão, Lot Kinkas Duarte, Marinha, Maxinda, Meaípe, Morada da Praia, Morro do Raspado, Muquiçaba, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nova Guarapari, Olaria, Parque da Areia Preta, Parque Santa Monica, Paturá, Perocão, Pontal Santa Mônica, Pôr do Sol, Portal, Porto Grande, Praia do Morro, Praia do Riacho, Santa Margarida, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Rosa, São Gabriel, São João, São José, São Judas Tadeu, Setiba, Sol Nascente, Tartaruga, Três Praias, Una, Vargem Nova, Várzea Nova, Vila Guaibura.

Atendimento ao cliente:

Telefone 115. O serviço funciona 24 horas e a chamada é gratuita