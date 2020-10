A construção civil é um dos principais geradores de empregos, diretos e indiretos, em todo o cenário mundial. No dia em que se comemora o dia do Trabalhador da Construção Civil no país, a equipe Ideally Construtora homenageia todos os profissionais que fazem parte da nossa história.

“A Construção Civil tem sido setor estratégico na retomada da economia e na geração de empregos com carteira assinada no país. O trabalhador da construção civil é a locomotiva do Brasil”, destacou o diretor da construtora, Rodolfo Mai.

No ano de 2020, apesar do grande desafio na saúde devido a pandemia, o setor se manteve otimista, superando a instabilidade do mercado financeiro. “O mercado imobiliário deve se manter aquecido até o final do ano e início de 2021. O investimento em imóveis, um dos mais seguros, será a aposta de quem tem recursos guardados”.

A Ideally Construtora tem uma equipe formada de mais de 150 profissionais que se dedicam diariamente para a entrega dos empreendimentos e seguem otimistas com os novos projetos para 2021, que em breve serão divulgados, comentou Rodolfo Mai.

Programa de Melhorias com premiação em dinheiro

Neste ano, implantamos o Programa de Melhorias de Processos – PMP, com o objetivo de aumentar a produtividade, qualidade e segurança, diminuindo custos e desperdícios nos processos, desde a base até o acabamento nas obras da construtora, além de incentivar e estimular nossos funcionários.