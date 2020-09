A Polícia Militar do 10º Batalhão realizou na tarde da última quinta-feira (17) uma abordagem policial que resultou em apreensão de drogas e pés de maconha em Guarapari, no bairro Ipiranga. Um homem, que tentou empreender fuga, dispensou uma sacola que continha drogas, mas foi alcançado pelos militares.

O suspeito informou que, no interior de sua residência, haveria mais drogas. Após verificação no local informado, foram apreendidos 2 pés de maconha, 4 bolas de haxixe, 4 porções de skank, 1 porção de MD, 3 balanças de precisão, material para embalo e R$642,00 em dinheiro.

Outro suspeito estava no interior da residência no momento da verificação e foi

detido juntamente com o abordado. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional, juntamente com os materiais apreendidos.