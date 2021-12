A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari, com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizou uma operação em Guarapari para combater o comércio clandestino de gasolina, etanol e diesel no município. A ação aconteceu na segunda-feira (07), onde a equipe fiscalizou quatros postos nos bairros Praia do Morro, Aeroporto e Santa Mônica.

O titular da Dipo de Guarapari, delegado Marcelo Santiago, explicou que denúncias anônimas chegaram até a delegacia, relatando baixa qualidade em combustíveis comercializados no município. Os denunciantes alegaram que os veículos deles apresentavam problemas após serem abastecidos.

Em todos os postos, fiscais da ANP realizaram testes rápidos e materiais foram coletados para serem encaminhados para exames mais complexos, realizados em laboratório.

“Durante os testes preliminares, não foram constatadas irregularidades nos postos fiscalizados. Caso as análises laboratoriais indiquem sinais de adulteração ou confirmem algo que esteja fora dos padrões legais, um inquérito policial será aberto para investigarmos o caso”, explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado, a Dipo de Guarapari e a ANP vão continuar com as operações de fiscalização, o que pode ocorrer sem data marcada, no intuito de averiguar se todos os postos estão dentro do padrão nas vendas dos combustíveis.