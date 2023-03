A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito de Polícia DE Vila Velha, divulga imagens de um suspeito de sequestrar uma bancária, 40 anos, na Praia da Costa, em Vila Velha. O crime aconteceu no dia 02 deste mês.

Dívidas. No dia do crime, o suspeito abordou a vítima quando ela se preparava para entrar no seu veículo, no final da tarde. O suspeito entrou no veículo e exigiu que a vítima fosse com ele até o município da Serra, onde disse que iria pagar uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, para que seu irmão fosse liberado.

Saques. A vítima foi obrigada a conduzir o veículo até uma agência bancária, na Praia do Canto, em Vitória. No local, ele obrigou a vítima desembarcar do veículo e seguir com ele até a agência. No local, ele obrigou ela a sacar R$ 2mil. O criminoso, ainda obrigou a vítima a comprar uma garrafa de água mineral para ele.

Em seguida, o criminoso obrigou a vítima a levá-lo até o município da Serra. No município, ele desembarcou do veículo, levando o dinheiro da vítima e a ameaçando caso procurasse a polícia. A vítima não soube informar em qual bairro o bandido desembarcou.

Disque-denúncia. A vítima registrou uma ocorrência e a Polícia Civil pede a quem reconhecer o criminoso faça denuncias. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) ou podem entrar em contato com o 6º Distrito Policial pelo telefone 27 3388-2110