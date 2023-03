Entre os dias 14 e 17 de março, o curso de EJA Profissionalizante em Assistente Administrativo da escola Zenóbia Leão realiza um ciclo de palestras aberto à comunidade, a “Semana da AdministrAÇÃO”.

Como desenvolver minha carreira profissional? A cada dia será abordado um assunto diferente relacionado à Administração e Empreendedorismo, com profissionais experientes na área. A abertura será com o gestor Eliudem Galvão, consultor em gestão estratégica de negócios e desenvolvimento de líderes e equipes, com o tema “Como desenvolver minha carreira profissional?”.

PIPAT. O evento é organizado pelos professores e alunos da instituição e servirá como ponto de partida para o PIPAT (Projeto Integrador de Pesquisa e Articulação com o Território), que é realizado a cada semestre letivo como critério de avaliação interdisciplinar.

“Queremos com isso, preparar os estudantes para o mercado de trabalho, aliando teoria e prática e envolver a comunidade nos processos educativos, mostrando a importância desse curso para quem não teve ainda a oportunidade de concluir os estudos e, de quebra, ter uma formação profissional”, explica a pedagoga Regina Carvalho.

19 horas. As palestras acontecerão no horário das aulas do Noturno, a partir das 19 horas. Não é preciso se inscrever antecipadamente. “Basta comparecer à escola no horário marcado e aproveitar as dicas dos nossos especialistas convidados para gerir a sua carreira e vida pessoal. Tenho certeza que cada um sairá de lá com novos horizontes, inclusive a gente”, incentiva a docente.

Certificados. Para quem está interessado em aproveitar o evento como atividade de horas complementares, a escola informa que emitirá certificados mediante solicitação e assinatura nas listas de presença de cada palestra comparecida.

Sobre o curso:

O EJA Profissionalizante é uma oportunidade para maiores de 18 anos de cursar o Ensino Médio com formação profissional técnica em apenas dois anos. A EEEFM Zenóbia Leão é a única escola a oferecer a modalidade em Guarapari, com o curso de Assistente Administrativo.

Ainda há vagas disponíveis para quem deseja retomar os estudos ainda neste primeiro semestre. Mais informações na secretaria da Escola pelo telefone (27) 3362-1629.

SERVIÇO

“Semana da AdministrAÇÃO”

Local: EEEFM Zenóbia Leão – R. Fernando de Abreu, 417, São Judas Tadeu, Guarapari/ES.

Data: 14 a 17 de março de 2023

Horário: 19 horas.