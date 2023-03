A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, realizou uma operação no Bairro Meaípe, no município, para cumprimento de mandado de busca e de prisão temporária por homicídio. A operação aconteceu na última sexta-feira (10).

De acordo com o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini, o suspeito de 31 anos é investigado por um homicídio consumado, ocorrido no dia 17 de fevereiro, no bairro Jabaraí, também em Guarapari.

A equipe da DHPP foi até o imóvel onde o suspeito estaria residindo, porém, não o localizou. No local, os policiais apreenderam 33 munições calibre .40 S&W; oito munições calibre 9 mm; dois estojos calibre .38; uma capa de colete; um coldre de arma de fogo e duas coronhas de revólver.

O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari e o caso segue sob investigação da DHPP de Guarapari.