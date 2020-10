O ex-presidente José Raimundo Dantas, que foi vereador de 2009 a 2012, sendo presidente da Casa no segundo biênio, decidiu não disputar as eleições para vereador, indicando no lugar, o filho Leonardo Dantas.

A decisão se deu em meio ao imbróglio que ocorre entre ele e a justiça. Na última sexta-feira o Ministério Público pediu a impugnação da candidatura de Dantas, decisão que agora corre na Justiça Eleitoral, e determinou o pagamento de R$60 mil em multa. Caso a decisão seja aceita pelo juiz eleitoral, o ex-vereador ficaria impedido de participar destas eleições.

Dantas, porém, alega que o motivo para a desistência é outro, almejando uma vaga na capital, o ex-vereador afirma que irá disputar as eleições de 2022, como candidato à deputado federal.

“O juiz eleitoral está analisando o caso, mas se eu for impugnado, não irei recorrer da impugnação. Vou me preparar rumo à Brasília, onde teremos um deputado de Guarapari, onde irei ajudar meu município”, contou Dantas.

Embora não vá recorrer da impugnação, caso seja confirmada, o ex-vereador afirmou que não aceitará “de forma nenhuma” pagar a multa de R$60 mil, recorrendo na justiça comum e, se necessário, levando o caso até o STJ.

“Fiz uma viagem espiritual, não aceito mais embate. Porém de forma nenhuma vou pagar a multa. Vamos na justiça comum, acredito na justiça de Deus. Se eu aceitar pagar, vou admitir que eu roubei, como eu não roubei e tenho a consciência limpa, vou tentar a justiça comum, até o STJ”, alegou.

E completa. “Na época você não podia fazer contrato contábil, hoje eles admitem que você possa fazer esse contrato. o Tribunal de Contas do Espírito Santo com todo respeito, é um tribunal de acordos, não de contas, não concordo com a decisão dele por isso vou tentar resolver na justiça local, posso ir até o STJ”, comentou.

Por fim, Dantas disse que Guarapari terá “outro Dantas” na Câmara Municipal, anunciando a candidatura do filho, Leonardo Dantas, e acreditando na transferência de votos.

“Meu filho vai se candidatar, a população de Guarapari vai ter outro Dantas na Câmara. Eu acredito na transferência de votos, sou o único que atende a população, mesmo de madrugada, vou estar ao lado dele, quem quiser ligue pra ele, quem não quiser ligue pra mim, que vou ajuda-lo, serei um primeiro-vereador (fazendo uma analogia a um primeiro-ministro)”, finalizou Dantas.

O ex-vereador irá agora auxiliar o partido na esfera estadual, trabalhando em conjunto com Rafael Favatto, deputado estadual e presidente do partido no estado, onde irão organizar a estratégia para às eleições de 2022. Dantas é o atual presidente municipal do Patriotas.

Por João Pedro Barbosa