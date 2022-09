A equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), após prestar apoio em uma diligência, prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (26), um homem de 33 anos. Ele foi detido no momento em que praticava violência doméstica contra a esposa, no bairro Barro Vermelho, em Vitória.

A equipe estava no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), no Barro Vermelho, e foi acionada por populares que informaram que uma mulher estava sendo vítima de agressões em um prédio vizinho.

Após receber a informação, a equipe se deslocou ao local a pé e encontrou o suposto agressor, de 33 anos, saindo de um edifício. Ele estava com vestígios de sangue e foi contido pelos policiais, que tiveram de fazer o uso progressivo da força, pois o homem resistiu à abordagem e se mostrava alterado, além de algemá-lo para a segurança da equipe policiais e de terceiros.

Ato contínuo foi identificado dentro do condomínio. A vítima tinha marcas de sangue pelo corpo e na nuca. Em conversa com os policiais, ela disse que foi agredida na cabeça com o aparelho celular do suspeito e que ele a jogou no chão e continuou a agredindo. A vítima também relatou que o marido chegou em casa embriagado e começou a agredi-la. Segundo ela, esta não foi a primeira vez que as agressões ocorreram.

A agressão contra a vítima foi presenciada pela filha do casal e pelos dois filhos do agressor. As crianças ficaram sob os cuidados de uma vizinha até a chegada da mãe. As partes envolvidas foram apresentadas na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), para a autoridade policial tomar as medidas cabíveis. A ocorrência se encontra em andamento.