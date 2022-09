Uma disputa em família nestas eleições de 2022 chama a atenção. O deputado estadual e jornalista Torino Marques (PTB), que agora é candidato a deputado federal, ganhou um companheiro na caminhada política deste ano, seu filho, Yuri Marques (PTB), que concorre à uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Yuri Marques ressalta a inspiração e o respeito que tem pelo pai. “Está sendo um desafio inédito para nós, e uma experiência enriquecedora do ponto de vista familiar e político. Torino Marques é amado e recebe carinho das pessoas por onde passa. Ele possui a capacidade de atrair, inspirar e influenciar as pessoas ao seu redor. É um homem cristão, cujos valores são inabaláveis. Uma pessoa livre, sem amarras, sem mau humor. Um exemplo para mim, aprendo muito com esse jeito diferente de ser dele e vou adaptando a mim. Tem dado certo”, ressaltou Yuri.

Essa é a primeira eleição que Yuri concorre. O candidato se dedicou ao pleito do pai em 2018, e percebeu que podia seguir os caminhos de Torino na disputa eleitoral deste ano. “Durante 10 anos eu estimulava meu pai a entrar na política. Via nele um profissional de comunicação bem sucedido, com forte poder de influenciar as pessoas, contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo. Em 2018 elegeu-se deputado estadual. Ajudei-o a construir a candidatura dele, depois o mandato. Então veio a hora de tomar a decisão quanto a mim, e a cobrança que sempre fiz a ele , passei a fazer a mim. E aqui estou, disputando uma das 30 vagas para a Assembleia Legislativa”, pontuou Yuri Marques.

Foco no interior. Yuri Marques tem 36 anos e mora em Iconha. ” A gente percebe que no interior falta de tudo. Até mesmo a questão da segurança é hoje uma preocupação fora do eixo da Grande Vitória. A política governamental de distribuição de riquezas é míope, parece se conduzir muitas vezes pelo laço afetivo, de amizade ou parceria política. Então se um prefeito não se submete às ordens do Governador o município tem que ser preterido nas distribuições das verbas? Quero discutir porque a população da Grande Vitória é mais beneficiada com o que produzimos no interior, do que nosso povo”, disse o candidato.

Yuri é defensor do desenvolvimento do Agronegócio no estado. “Quero bater firme na questão do agronegócio, responsável por 40% do nosso PIB, pela maioria dos nossos empregos e riquezas do Espírito Santo. E ainda assim, essa mentalidade de esquerda quer aniquilar o setor estratégico para o desenvolvimento regional”, afirmou o candidato.