Esta é a última semana do Feirão de Negociação da EDP. Até a próxima sexta-feira, dia 30, o cliente poderá quitar os débitos em até 36 vezes com entrada reduzida e isenção de correção de juros. A oportunidade também é direcionada para clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, do Governo Federal, que poderão parcelar os débitos em até 90 vezes, com entrada facilitada, isenção da taxa de negociação e correções.

Os acordos podem ser feitos presencialmente nas agências, aplicativo EDP Online ou pela internet no www.edp.com.br. Para realizar a negociação, é importante ter em mãos os documentos de identificação pessoal, como CPF ou RG, o número de instalação da conta de energia e o CPF do titular da fatura.

Excepcionalmente durante o feirão, os clientes que já têm débitos de negociações anteriores também vão encontrar flexibilidade para o acerto e renegociação de suas contas. Para realizar a negociação, é importante levar documentos de identificação pessoal, como CPF ou RG, o número de instalação da conta de energia e o CPF do titular da fatura.

Canais de atendimento. Para realizar de forma prática e segura a negociação, a companhia disponibiliza o portal www.edp.com.br e o aplicativo EDP Online.

O cliente também pode fazer o contato por telefone, no 0800 721 0707 e obter as informações sobre o Feirão. No atendimento presencial, a EDP reforça que é possível fazer o agendamento de horário, data e local de forma antecipada pelo site www.edp.com.br/agendamento.

A empresa mantém um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 9 9772-2549 para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.