O Júri Internacional do Bandeira Azul analisou e aprovou a renovação da Praia da Sereia como parte do programa. O júri oficiou o resultado na última quarta (28).

Para a temporada 2022/2023, o Júri Internacional do programa avaliou a inscrição de 29 praias e 11 marinas brasileiras. No total, 40 locais serão certificados com a Bandeira Azul em novembro, no início da temporada de verão no hemisfério sul, em evento presencial na cidade de Niterói, Rio de Janeiro.

Para receber a certificação, é necessário que o local tenha excelente balneabilidade, infraestrutura no padrão do programa, organização das atividades esportivas praticadas in loco e desenvolvimento de atividades educacionais voltadas para a conscientização de preservação do meio ambiente.

“Temos um modelo de praia de excelência, que beneficia o morador que desfruta desse ambiente o ano inteiro e quem nos visita, atraindo turistas para conhecerem as nossas belezas naturais”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior.

De acordo com o gestor municipal do Bandeira Azul, Ademir Pontini, “Vila Velha continua sendo o primeiro e único município do Espírito Santo a ter uma praia com certificação de excelência internacional. Esta é a nossa segunda temporada com essa importante marca para a cidade.”.

Bandeira Azul. A Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar, há uma série de critérios, com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social, que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. É uma certificação internacional pelo reconhecimento de um padrão de qualidade e excelência.