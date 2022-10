O próximo sábado, dia 08, será de festa para as crianças em Anchieta. É que a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo, realiza uma tarde de diversão na Praça São Pedro para a criançada com direito a trenzinho da alegria, pula-pula, futebol de sabão, distribuição de doces, além de recreação e show musical.

De acordo com os organizadores, a programação inicia às 14h e tem previsão de encerramento às 18h. Todas as atividades acontecem na Praça São Pedro. Já o trenzinho irá circular pelas ruas de Anchieta, com ponto de embarque e desembarque no mesmo local da programação.

O grupo de teatro Rerigtiba irá apresentar a peça ‘O Rei de Quase Tudo’ e a recreação ficará por conta do Tio Papaléguas. É recomendado que os pais ou responsáveis acompanhem os menores quando utilizarem algum dos brinquedos.

Confira as atrações:

Trenzinho da Alegria;

Pula-pula;

Castelinho;

Tobogã;

Futebol de sabão;

Pipoca;

Algodão doce;

Churros;

Picolé;

Pintura facial;

Peça teatral;

Recreação infantil;

Show Musical.