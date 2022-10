As investigações da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari resultaram na prisão de um homem de 52 anos, no município de Guarapari, na última quinta-feira (29). Ele foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e é suspeito de praticar furtos de veículos nos municípios de Vila Velha e Guarapari.

De posse das informações transmitidas pelo “cerco eletrônico”, a PMES conseguiu localizar e deter o suspeito, que havia roubado um veículo VW Gol, em Guarapari. Durante a ação, a PMES realizou acompanhamento do motorista que tentou fugir em alta velocidade pelas ruas, abandonando o carro no bairro Portal de Guarapari, conhecido como “Portal Club”. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado, preso pelos policiais e o veículo com restrição foi restituído ao proprietário.

Investigações da Deic de Guarapari constataram que o indivíduo já praticou diversos furtos nos municípios de Guarapari, Vila Velha e Iúna, no Espírito Santo, e em Manhuaçu, em Minas Gerais. Ao todo, foram apurados seis furtos no período de 12 a 29 de setembro deste ano.

O delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais, Guilherme Eugênio Rodrigues, esclareceu que o suspeito tinha um padrão para a prática delituosa. “Quando furtava em Guarapari, o indiciado se dirigia com o veículo furtado para Vila Velha ou Vitória, onde estacionava o veículo. Por outro lado, quando furtava em Vitória ou Vila Velha, ele estacionava o bem subtraído em Guarapari”, contou.

Ferros-velhos. Ainda de acordo com o responsável pelas investigações, o suspeito roubava os carros para retirar a bateria e outros materiais e vendia em ferros-velhos para comprar entorpecentes para consumo próprio. Durante o interrogatório, o autor confessou os delitos e vai responder seis vezes pelo crime de furto. Após procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanecerá à disposição da Justiça.