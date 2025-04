Prefeito visita referências em cultivo de algas no RJ e planeja projeto inovador para Guarapari

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, realizou, nesta semana, uma visita técnica à sede da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), no Rio de Janeiro, e à Fazenda de Algicultura Camiranga, situada em Ilha Grande (RJ), considerada uma referência nacional no cultivo sustentável de algas marinhas.

A agenda foi acompanhada pelo secretário municipal de Pesca, Antônio Carlos Cavalcanti, e pela subsecretária da pasta, Maria Helena Neto. O objetivo da comitiva foi conhecer de perto iniciativas bem-sucedidas que possam ser adaptadas à realidade de Guarapari, com foco no fortalecimento da economia local.

“Estamos conhecendo de perto como o sistema funciona para implantar em Guarapari e buscar novas fontes de renda para as pessoas que mais precisam”, afirmou o secretário Cavalcanti.

Na Embrapa, o grupo teve acesso a pesquisas e tecnologias voltadas à maricultura e ao cultivo de algas, além de dialogar com especialistas do setor. Um dos destaques da visita foi a Fazenda Camiranga, onde o prefeito pôde observar de perto o cultivo da Kappaphycus alvarezii, espécie de alga marinha utilizada na fabricação de biofertilizantes.

Segundo o pesquisador da Embrapa, Davi Campos, a alga apresenta grande potencial para aplicação na agropecuária. “Seu uso melhora a qualidade do solo e aumenta a produtividade agrícola, criando uma cadeia produtiva inovadora e sustentável”, explicou.

Impressionado com os resultados apresentados, o prefeito Rodrigo Borges já sinalizou a intenção de implantar um projeto semelhante no município. “A ideia é trazer essa tecnologia para Guarapari e criar uma fazenda de algas, aproveitando nosso potencial marítimo e valorizando a atividade pesqueira local. Nosso foco é gerar oportunidades para os pescadores e suas famílias, ampliando as possibilidades de trabalho e renda com inovação e sustentabilidade”, afirmou o prefeito.