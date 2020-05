A prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), informa que inicia nesta segunda-feira (25) mais um cadastramento para entrega de cestas básicas para beneficiar famílias em vulnerabilidade social, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Mas, ATENÇÃO, nesta nova etapa serão entregues 500 cestas básicas (número que será dividido entre os três CRAS do município), com a quantidade de alimentos em dobro de uma cesta básica convencional e, por conta disso, os requisitos para o recebimento do benefício serão:

• ser maior de 18 anos;

• ser morador de Guarapari;

• pertencer a família que possua o número superior a 5 (cinco) membros;

• não ter sido contemplado com o auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal;

• não ter emprego formal (em regime CLT ou como servidor público);

• não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

• renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até R$ 178.00.

Quem se encaixar neste perfil, deve agendar o atendimento, exclusivamente, por telefone, entre os dias 25 e 28 de maio, das 08h às 12h, observando a área de abrangência de cada CRAS.

Para viabilizar o cadastramento, cada CRAS recebeu mais uma linha de celular, contando agora com três números de contatos para o agendamento.

Confira os telefones de agendamento de cada CRAS:

Região I – São José – Telefones: (27)3362-7855; (27) 99527-2919; (27) 99715-9805

Bairros: Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, São José, Bela Vista, Camurugi, Itapebussu, Sol Nascente, Lagoa Funda, Muquiçaba, Adalberto Simão Nader, Várzea Neves, Jardim Guarapari e Maxinda;

Região II – Santa Mônica – Telefones: (27) 3262-1727; (27) 99745-0892; (27) 99809-0889

Bairros: Elza Nader, Paturá, Praia do Sol, Setiba, Una, Pontal de Santa Mônica, Portal Club, Jabaraí, Aeroporto, Jardim Santa Rosa, Praia do Morro, Santa Mônica, Jardim Boa Vista, Perocão, Ilhas Verdes, Village do Sil, Portal de Guarapari, Praia de Santa Mônica, Jardim Europa, Parque das Mansões e Recanto da Sereia.

Região III – Olaria – Telefones: (27) 3262-1579; (27) 99852-6346; (27) 99717-7339

Coroado, Santa Margarida, Ipiranga, Olaria, Parque da Areia Preta, Lameirão, Meaípe, Nova Guarapari, Condados, São João, Prainha de Olaria, Concha D’ Ostra, Praia do Riacho, Belo Horizonte, Kubitscheck, Centro, São Judas Tadeu, Independência e Porto Grande.

* A zona rural é atendida no Cras mais próximo de sua região.