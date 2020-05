Mesmo em meio a pandemia, amigos de uma gestante de Guarapari mostraram que o amor e o carinho são essenciais. O chá de fraldas do pequeno Guilherme já estava programado pela mamãe Renata Maiolli Bonilho, mas evento precisou ser cancelado por conta do período de isolamento social.

Mas isso não impediu que as primas Lauriane e Valéria e as irmãs de Renata (Josieli e Deliani) pudessem improvisar e fazer uma surpresa para a gestante: elas criaram um grupo no WhatsApp de amigos da gestante e parentes e tudo foi organizado através desse grupo.

A entrada da casa de Renata foi toda ornamentada. “Renata estava desanimada por não poder fazer o que planejou e achamos uma forma de ajudá-la e demonstramos todo nosso carinho”, disse Lauriane.

A família explica que o bebê Guilherme era já muito desejado pelo pai Sérgio Roberto Fernandes Bonilho, a mamãe Renata Maiolli Bonilho e a filha do casal Lavínia. A aproximadamente 5 anos que eles tentavam essa nova gestação. E agora em Junho2020 ele chegará para completar a família.

Que Deus possa abençoar essa família e a todos que proporcionaram esse momento de amor e carinho. Veja as fotos da confraternização.