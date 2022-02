A prefeitura de Guarapari segue com os trabalhos na educação. Na Região Norte da cidade, as obras de construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no Elza Nader, nesta semana estão sendo realizada a concretagem das lajes, do primeiro pavimento de toda a obra.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras após essa fase, será dado início às obras da cobertura junto com os serviços de acabamentos. Depois de concluída, será mais uma obra educacional no município, que irá abrigar mais de 700 crianças da educação infantil (creche, pré escola) e ensino fundamental.

Um investimento de aproximadamente R$4 milhões de reais, para o atendimento de 700 crianças da educação infantil (creche, pré-escola) e ensino fundamental.