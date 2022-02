A cidade de Guarapari está no mapa para ser uma das cidades capixabas com cassino. De acordo com reportagem do jornal A Tribuna, além de Guarapari, Domingos Martins na Região Serrana também são cidades que tem condições de ter um cassino.

Isso segundo o projeto de lei 442, que foi aprovado na madrugada de hoje (24) na Câmara dos Deputados, que legaliza os jogos como cassinos, bingos e jogo do bicho no Brasil. O projeto foi aprovado com 249 votos a favor e 202 contrários.

Segundo o projeto, os cassinos devem ser instalados em resorts com complexo integrado de lazer, com tamanho variando conforme a população do Estado onde estiver localizado. O presidente do Conselho de Turismo do Estado (Contures), Fernando Otávio, a expectativa é a abertura de cerca de 10 mil empregos, sendo 9 mil indiretos.

O projeto ainda precisa passar pelo Senado e depois ser encaminhado para o presidente Jair Bolsonaro sancionar ou vetar o projeto.