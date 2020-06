A prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizou na última sexta-feira (12), mais uma ação de desinfecção na instituição de longa permanência, Casa de Repouso para Idosos Cantinho da Dinda, em Condados.

De acordo com a prefeitura, essa é mais uma ação do conjunto de estratégias de combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). A desinfecção das áreas externas, está sendo realizada às segundas, quartas e sextas, no período noturno.

Pontos. Além destes, a prefeitura também afirma que está realizando o processo de desinfecção de pontos de ônibus, praças, bancos, casas lotéricas, unidades de saúde, UPA, HIFA, Delegacia de Polícia Civil, Batalhão Policia Militar, entre outros locais com grande circulação de pessoas. Esse serviço também acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras.