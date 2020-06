Depois de entregar a obra da extensão da Avenida Paris na quarta-feira (10), a prefeitura anunciou a mudança do Secretário de Obras do Município. Ygor Cred-Dio deixou o cargo e assumiu em seu lugar Odivam Ferreira dos Santos.

CODEG. Odvam assumiu com direito a foto com o prefeito e sua nomeação será efetivada na próxima segunda-feira (15), através de publicação no Diário Oficial dos Municípios. Odivam vinha exercendo o cargo de Diretor Operacional na Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG).

Especulações. Com relação ao ex-secretário, sua saída gerou algumas especulações no meio político. Embora a prefeitura tenha publicado que “agradece os serviços prestados pelo antigo titular da pasta, Ygor Cred-Dio, que deixou o cargo nesta semana”, sua saída gerou algumas surpresas nos bastidores.

Saída. Engenheiro por formação e tido como extremante profissional e integro por algumas pessoas do meio político, até da oposição, ainda não se sabe porque ele teria pedido para sair da secretaria.

Destaque. Ele conduzia uma das áreas mais sensíveis do governo e ao mesmo tempo de mais destaque, pois era a pasta que investia em obras como a extensão da Avenida Paris e asfaltamentos pela cidade, entre outras benfeitorias. Mas também atuava em pontos polêmicos como a nova sede da prefeitura na Praia do Morro, apelidada pelos vereadores de “prédio podre” e outras obras que estão paradas ou com andamento lento.

Escolha. O meio político também especula porque, embora seja bastante querido, o prefeito tenha optado Odviam, que não tem formação na área de engenharia e de obras e desenvolvia um bom trabalho na Codeg, mas foi realocado para o primeiro escalão do governo.