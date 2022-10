A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na última quarta-feira (28), um sargento aposentado da PMES em 2017, de 53 anos, no bairro Barra do Sahy, no município de Aracruz. O homem é investigado por ter agredido fisicamente e ameaçado a ex-companheira de 42 anos. Durante a ação, foram apreendidas duas espingardas e diversas munições.

Após receber a denúncia, os policiais deram início às diligências e foram informados que o indivíduo também armazenava armas na residência dele e que as comercializava. Com base nessa informação, foi solicitado um mandado de busca e apreensão, que foi expedido pela Justiça.

“Fomos à residência do suspeito e, assim que tomou ciência do mandado, informou à equipe que, no interior do imóvel, ele tinha duas armas de fogo e munições, indicando o local onde o material estava guardado. Após as buscas, localizamos uma espingarda calibre 38, uma espingarda calibre .32, além de cerca de 40 munições de diferentes calibres”, contou a titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Aracruz, delegada Amanda Barbosa.

Ainda de acordo com a delegada, o suspeito não utilizava a arma para ameaçar a ex-companheira, mas sempre que eles discutiam o indivíduo colocava as armas dele no carro e deixava o local.

O suspeito foi conduzido com todo o material apreendido para a Delegacia Regional de Aracruz. Além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado plantonista. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.