Tentando combater as aglomerações nas praias da cidade, a Prefeitura Municipal de Guarapari publicou um decreto ontem, no qual mantinha a proibição do decreto anterior, impedindo a utilização de caixas de som na praia.

Através das redes sociais, a Prefeitura divulgou as fiscalizações que estão ocorrendo, tendo sido realizadas duas na última quarta-feira (30), uma na parte da tarde, resultando na apreensão de alguns aparelhos, e outra na parte da noite, que resultou em mais 4 caixas de som apreendidas, as duas fiscalizações foram feitas no bairro Praia do Morro.

Além da apreensão dos aparelhos, quem descumprir o decreto também estará sujeito a uma multa no valor aproximado de R$2 mil. A fiscalização é feita pelas secretarias de meio ambiente e agricultura (Semag) e de postura e trânsito (Septran) em conjunto com a Polícia Militar.

A fiscalização é feita para garantir o cumprimento do decreto municipal, dentre outras medidas anunciadas, também é proibido o funcionamento de restaurantes e lanchonetes após às 22 horas e, aos domingos, após às 16 horas.

Outro ponto que o decreto veda é o funcionamento do comércio não essencial, galerias e centros comerciais aos domingos, podendo funcionar apenas de segunda à sábado, das 8 horas até às 22 horas.