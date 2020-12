O Portal 27 esteve ontem (30) no restaurante Pratão Capixaba e na oportunidade fizemos uma live com dicas práticas para seu jantar neste último dia do ano e também sobre mesa posta. A receita foi preparada por Beatriz Mozer e as dicas de mesa posta foram oferecidas pelo Bazar Grande Rio, na pessoa de Simone Frochlich. Veja o vídeo do modo de preparo e confira a receita logo a baixo.

Camarão ao molho:

Ingredientes

200g de espaguete ou a massa de sua preferência cozido al dente

12 camarões cinza limpos

4 camarões VG limpos eu deixei somente o rabinho

2 dentes de alho

4 colheres de sopa de alho poró fatiado

1/2 xícara de vinho branco seco

1 xícara de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Azeite

Sal e pimenta do reino a gosto

Temperar uns 30 minutos antes os camarões com sal e limão

Receita para 2 pessoas