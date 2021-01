O prefeito Edson Magalhães (PSDB) sofreu a primeira baixa em sua equipe. É que a secretária Milena Ferrari, que comanda a Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos (SEMAP), deixa a prefeitura de Guarapari e passa a integrar a equipe do prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

Milena vai assumir a pasta de Desenvolvimento Urbano em Vila Velha. O anuncio foi feito ontem (30), pelo próprio prefeito, que anunciou cinco novos nomes que vão trabalhar em sua gestão. O prefeito Arnaldinho já tem 12 nomes de seu secretariado.

Em suas redes sociais a ex-secretária se despediu da gestão. “Tive a honra de trabalhar com uma equipe muito boa, com um prefeito muito capaz e visionário, e por isso agradeço a oportunidade que esta linda cidade me deu! Agradeço a todos que me apoiaram nesse período! Espero ter colaborado!”, escreveu.

Otávio Postay que já foi secretário de saúde em Guarapari no governo de Orly Gomes e atualmente estava na Câmara Municipal da cidade, também vai para Vila Velha. Otávio será o Controlador Geral em Vila Velha. “Apresentamos hoje novos secretários, escolhidos por sua capacidade técnica e disposição para enfrentar conosco os grandes desafios que teremos pela frente. A cidade ganha mais força e renovação. E nós ganhamos a certeza de que, com esse time, nada será impossível”, afirmou o prefeito.