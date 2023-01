As reduções na quantidade de acidentes e de feridos é resultado de planejamento direcionado para a proteção à vida.

As rodovias federais do Espírito Santo em 2022 tiveram redução na violência no trânsito, comparado com o ano de 2021, segundo dados do levantamento preliminar da Polícia Rodoviária Federal no Estado. Os números foram coletados nesta segunda(01) e fazem parte de balanço anual que a PRF ES divulgará na próxima quarta(04).

Apesar de ainda serem números elevados, as quantidades de acidente e de feridos tiveram queda na comparação e o número de mortos manteve-se no mesmo patamar anterior, a ações da PRF, com contribuição das medidas de sinalização, conservação e apoio das operações do DNIT, da ANTT, da ECO101, da PM-ES, da PC-ES e de outros atuantes de forma integrada, trazem esperança de redução na gravidade dos acidentes nas rodovias.

Acompanhamento mensal: dezembro traduz a tendência de queda na violência no trânsito

Em avaliação mensal, dezembro foi o mês menos violento de todo ano de 2022, representando redução de 56,25%. Em dezembro último foram registrados 07 óbitos nas rodovias federais do ES, enquanto que o mesmo período de 2021 registrou 16 mortes em acidentes de trânsito nas BRs. Houve, ainda, registro de 179 feridos em dezembro de 2022, uma redução de 24,79%, considerando que em dezembro de 2021 foram registrados 238 feridos.