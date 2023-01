A cidade de Guarapari continua sendo ponto de referência para o turismo no Espirito Sando e para outros Estados do Brasil. E entre os turistas que vieram curtir a virada e uns dias de descanso na Cidade Saúde, estão também lideranças políticas do Rio de Janeiro.

Quem visitou Guarapari para passar a virada de 2023 foi o Deputado Federal Murillo Gouvea. Ele foi o único Deputado Federal eleito pelo norte e noroeste Fluminense e todo interior do Estado do Rio de Janeiro. Ele fez campanha de destaque e de confiança dos eleitores com 49.921 votos.

1 de 4

O deputado foi visto em Guarapari com amigos e familiares passando a virada num clima harmônico e de muita paz. Segundo a assessoria do deputado, ele está acostumado a passar sempre a virada e alguns dias do verão em praias capixabas, principalmente em Guarapari. O deputado se colocou à disposição para atuar em prol não só dos cariocas, mas dos brasileiros durante seu mandato na Câmara Federal.