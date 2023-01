O governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço foram empossados oficialmente na tarde deste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Estado. A solenidade contou com a participação de convidados e autoridades dos Poderes do Estado. Após a posse, o governador seguiu para o Palácio Anchieta para a solenidade de recondução ao cargo.

Casagrande chegou à Assembleia Legislativa acompanhado da esposa Maria Virgínia, sendo recepcionado pelos integrantes da equipe de governo. Dentro do plenário, o governador e o vice fizeram compromisso de posse, onde prometem “manter, defender e cumprir as constituições federal e estadual, observar as leis e promover o bem geral do povo espírito-santense”.

Após a posse solene no Legislativo, o governador seguiu para o Palácio Anchieta, onde foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar, passando as tropas militares em revista. No Salão São Tiago, Casagrande recebeu a faixa governamental, discursou e foi cumprimentado pelos presentes no Salão Nobre.

Em seu discurso, Casagrande fez um agradecimento emocionado à sua família e à confiança do povo capixaba. “Renovar este mandato popular é para mim, ao mesmo tempo, uma enorme honra e uma grande responsabilidade. Uma honra por saber que a renovação desse compromisso sinaliza que esse projeto, construído com participação ampla da nossa sociedade, tem apresentado resultados positivos e significativos na vida das pessoas. E uma grande responsabilidade por ter a clareza de que, nos próximos quatro anos, serei instrumento dos avanços e das transformações que nossa sociedade exige e a chegada de novos tempos e desafios nos impõe”, disse.

O governador reeleito falou sobre as conquistas obtidas nos últimos quatro anos. “Realizamos o maior investimento em infraestrutura da nossa história. Entregamos novas rodovias, construímos hospitais e reconstruímos cidades destruídas pelas chuvas. Também enfrentamos de forma definitiva problemas históricos, como obras de macrodrenagem em áreas importantes que sofriam por décadas com fortes alagamentos e destruição. Somos hoje líderes na atração de novos negócios, capacitamos mais de 400 mil pessoas pelo Qualificar ES e estamos entre os estados que mais geram empregos neste País. Nosso trabalho na educação é referência para formulação de políticas públicas nacionais”, lembrou.

Em relação aos desafios da futura gestão, Casagrande destacou que os próximos anos serão uma temporada de oportunidades para o Espírito Santo. “Assumo aqui o compromisso de trabalhar duro para que essas oportunidades aconteçam e sejam usufruídas por todo o nosso povo, especialmente por aqueles que mais precisam do nosso empenho para viver uma vida mais digna. Serei o governador de todos. […] Não se trata de começar do zero, mas de acelerar as políticas públicas que já temos, ampliá-las, aperfeiçoá-las e criar outras novas formas para encarar velhos e novos desafios”, afirmou.

