A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã deste sábado (18) uma mulher, acusada de integrar quadrilha que realizava sequestro de bebês na Bahia, entregando as vítimas para “rituais de sacrifício”.

Segundo a PRF do ES, durante análise dos veículos de passageiros com saída do ES no feriado de carnaval, identificou a presença de uma passageira de nome Leila de Menezes Dias, com registros policiais, em um ônibus com origem Vitória e destino Teixeira de Freitas, na Bahia.

Foragida. Em consultas detalhadas foi identificado pela PRF, que a passageira era foragida da justiça da BA, acusada de participar de quadrilha de sacrifícios macabros.

Ainda de acordo com as informações da PRF, a passageira era responsável por sequestrar crianças e entregar a outros membros da quadrilha que, então, entregavam a uma falsa líder religiosa para “rituais de sacrifício”.

Divisa. A PRF foi mobilizada no norte do ES, mas o veículo tinha passado pela divisa de estados, já se deslocando na BR 101, na Bahia. A PRF ES realizou contato com a equipe em Teixeira de Freitas que conseguiu abordar e identificar a mulher, fazendo a sua prisão.

A acusada estava no ES e retornava para sua cidade, segundo ela. A prisão aconteceu na BR 101, entre as cidades de Mucuri e Teixeira de Freitas, na Bahia. A mulher foi conduzida ao plantão judiciário em Teixeira de Freitas, na Bahia