Que o Pão de Alho é paixão nacional isso todo mundo já sabe, mas se tratando de Guarapari tem que ter aquele diferencial não é mesmo? O Restaurante Jetmar Lounge que fica localizado na Aldeia de Perocão inovou e trouxe para esse carnaval o “Pão de Alho de Frutos do Mar”

A ideia surgiu quando estavam criando um novo prato a base de picanha, o Cheff Lucas Pires falava sobre a composição do prato e sugeriu um pão de alho, um dos sócios do local, Renato Ferraz, logo sugeriu algo diferente, um pão de alho com recheio de camarão. Fizeram, provaram e aprovaram… Logo então surgiram mais ideias, recheio de lagosta, polvo e tilápia!

A novidade vem chamando atenção, mas não para por aí, o local ainda lançou mais 2 pratos novos, um drink exclusivo e uma sobremesa super diferente.

Picanha Al Mare

Picanha grelhada na manteiga com crispe de alho, abacaxi caramelizada com canela, queijo coalho grelhado e nosso exclusivo pão de alho de camarão. Acompanha guarnição de farofa, vinagrete capixaba e molho de ervas…

Chiclete de Frutos do Mar

Misto de lula, polvo, camarão e sururu, refogados com cebola e alho no azeite envoltos no bechamel da casa gratinados com queijo parmesão. Acompanha arroz de castanha com salsa fresca.

Ice Crispy

Banana flambada com caramelo de bacon, sorvete de creme coroado com bacon crispado.

Se não quiser ficar na conta corre lá, aberto todos os dias de carnaval de 11h às 23h

Endereço: Rua Ary Álvaro Fontenelle, 95, Perocão

Google Maps -> https://goo.gl/maps/oNc3N12Q9tqKKznm6

Informações: 27 99687-5942

Insta: @jetmarlounge