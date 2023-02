Depois de deixar o carnaval 2023 sem escolas de samba e com apenas 4 blocos, o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, parece que percebeu a falha. Em publicação nas redes sociais neste domingo (19), a prefeitura comemorou o bom movimento do carnaval no Centro da cidade e promete mudanças.

De acordo com publicação “A prefeitura de Guarapari retirou os separadores de público da avenida Joaquim da Silva Lima, para garantir mais mobilidade e interação do público com os blocos carnavalescos”, explica o texto.

Planejado. Ainda segundo as informações divulgadas e de acordo com o prefeito, o carnaval 2024 será planejado logo após a Esquina da Cultura, para que seja um carnaval alegre, divertido e familiar. “Irei prestigiar os blocos com opinião de seus representantes e levar para outras praias. Centro, Praia do Morro, Setiba e Meaípe. Tudo isso de forma organizada, com pequenos caminhões e corda para os blocos. Nada de separador de público”, garantiu o prefeito, segundo a publicação.

E as escolas? Ainda de acordo com o prefeito, com o planejamento acontecendo com antecedência, os blocos poderão se organizar com mais tempo, para a venda antecipada de abadás. A publicação da prefeitura não fala nada das escolas.

Parece que o prefeito percebeu que, independente da ajuda da prefeitura, o carnaval 2023 está acontecendo, com ótimo público, o que ajuda no turismo e na economia da cidade. Ou seja, se tiver um pequeno esforço da prefeitura, poderia estar sendo ainda melhor. Resta saber se só os blocos serão contemplados e se as escolas ficam novamente de fora.