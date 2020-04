Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para contratação temporária e imediata de médicos que irão atuar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. A seleção é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde (Semsa), edital 006/2020. As inscrições iniciaram nesta terça (14) e vão até quinta-feira (16).

Contratação. No total, são 10 vagas, mais cadastro de reserva, para médicos clínicos gerais, com trabalho de regime de plantão de 24 horas e salários de R$ 8 mil. O prazo de contratação temporária será de 120 dias, a partir da assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogado por igual período.

Seleção. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas das 09h às 11h e de 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, em Muquiçaba.

Critérios. Serão avaliados títulos e tempo de experiência. A classificação final dos candidatos será no dia 24 de abril e a primeira convocação acontece até o dia 28 deste mês.