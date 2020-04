Um homem, identificado como Marcio de Jesus Bomfim, foi assassinado a tiros na manhã de hoje em Guarapari. De acordo com as informações apuradas pelo Portal 27, o fato aconteceu no bairro Santa Monica.

Marcio teria levado vários tiros e morreu na hora, dentro de casa. A Polícia esteve no local e o corpo já foi encaminhado para o DML.

