Desta segunda-feira (29/01) até a sexta-feira (02/02), o Procon de Vila Velha e a DaCasa Financeira estão promovendo um mutirão de negociação de dívidas. Os atendimentos serão realizados das 8h às 16 horas, na sede do órgão de defesa do consumidor, situado no Subsolo-A do Boulevard Shopping. A iniciativa busca beneficiar mais de 80 mil moradores do município que estão com o CPF negativado, enfrentando restrições de compras devido a débitos com a financeira.

Oportunidade. George Alves, superintendente do Procon de Vila Velha, destaca que o mutirão proporcionará uma oportunidade única para aqueles que se encontram negativados, permitindo a negociação de suas dívidas em condições extremamente favoráveis. “Além disso, o Procon atuará na distribuição de materiais de educação financeira, visando prevenir futuras situações de endividamento”, informou.

O superintendente do Procon enfatiza que o objetivo da ação vai além de limpar o nome dos consumidores, incluindo também a orientação do público-alvo e o auxílio no planejamento doméstico e familiar, alinhados aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Serviços. Os agentes do Procon estarão na linha de frente dos atendimentos, incluindo uma economista que acompanhará os termos dos acordos firmados, e também prestará assistência na educação financeira dos consumidores. Já a equipe da empresa DaCasa Financeira também estará presente atendendo aos clientes e analisando todos os contratos. E de acordo com a proposta em negociação, a instituição poderá conceder um percentual maior de desconto para pagamento.

Confira as condições de negociação que serão oferecidas durante o mutirão:

– Isenção de 100% dos juros, multa e mora sobre o valor original da dívida;

– Descontos de até 40% para pagamento à vista e parcelado, conforme a faixa de atraso, com a opção de parcelamento do valor à vista em 1+ 3x;

– Acordo para pagamento parcelado (clientes ajuizados ou não ajuizados) com 10% de entrada e o restante parcelado em 12x, prevalecendo em 1+ 12x;

– Descontos de 50% do valor da causa para pagamento à vista e parcelado, em 1+ 12x, para consumidores com dívidas em processo judicial.

Serviço

Mutirão de Renegociação de Dívidas – Procon VV e DaCasa Financeira

Data: De segunda-feira (29/01) a sexta-feira (02/02);

Horário: Das 09h às 16h;

Local: Procon de Vila Velha;

Endereço: Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, nº 5.000, Acesso A, Itaparica.