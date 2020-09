O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari, tem projeto aprovado na primeira fase do Edital de Emendas do Deputado Federal Felipe Rigoni. A proposta consiste na renovação do Parque Tecnológico da Unidade Hospitalar do Centro Cirúrgico, ou seja, na compra de novos equipamentos como foco cirúrgico, carrinho de anestesia, monitores com cardiotocógrafo, entre outros. Se aprovado, as aquisições vão contribuir para melhorar a qualidade da assistência ao paciente por meio das cirurgias voltadas às mulheres, como as cesárias e ginecológicas de emergência, e também às crianças nas eletivas pediátricas de otorrinolaringologia e do aparelho abdominal.

Esta é a segunda vez que a instituição concorre a um projeto no edital.

No ano passado, o HIFA teve o projeto “RESGATANDO SORRISOS ESPECIAIS” aprovado na etapa técnica e de voto popular.

Devido à pandemia, a iniciativa que poderá beneficiar mais de 480 crianças e adolescentes com necessidades especiais de Guarapari e região a ter acesso a tratamentos odontológicos.

A votação popular começa nesta terça-feira (22), às 13h e termina no dia 30 de setembro, às 12h. Para participar, baixe o aplicativo “TEM MEU VOTO”, se cadastre, selecione o parlamentar Felipe Rigoni, acesse o menu, clique em EMENDAS e selecione o projeto [Grupo Saúde] Projeto para Renovação do Parque Tecnológico da Unidade Hospitalar Materno Infantil Francisco de Assis – Guarapari. Depois basta descer a tela até o final, escolher “Vote Sim”. Em seguida, inclua seu CPF e seu CEP. Confirme seu voto, confirme novamente e pronto!

Segundo a gerente administrativa Walkyria Procópio, esse recurso é de extrema importância para a instituição: “Considerando que o nosso hospital é uma instituição filantrópica, 100% SUS, essa verba será muito bem vinda, pois vai permitir renovarmos os equipamentos do nosso Centro Cirúrgico. Isso significa contribuir para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos atendimentos. Mas para isso contamos com a ajuda da população, que será indispensável para ganharmos a etapa do voto popular”, disse.

Saiba como votar no projeto

1º passo: Baixe o aplicativo “TEM MEU VOTO”, no link abaixo, em seguida se cadastre pelo e-mail ou pelo Facebook. Caso você já tenha votado anteriormente pelo aplicativo antigo chamado Nosso Mandato, basta clicar em “Esqueci minha senha” que uma nova será enviada para o seu e-mail;

Para android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.temmeuvoto

Para IOS: https://apps.apple.com/br/app/tem-meu-voto/id1510259183

2º passo: Selecione o parlamentar Felipe Rigoni;

3º passo: Clicar em EMENDAS e selecionar o projeto [Grupo Saúde] Projeto para Renovação do Parque Tecnológico da Unidade Hospitalar Materno Infantil Francisco de Assis – Guarapari.

4º passo: Em seguida, inclua seu CPF e seu CEP. Confirme seu voto e confirme novamente.

