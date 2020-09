As inscrições devem ser realizadas no site do Qualificar ES , a partir desta terça e até o dia 6 de outubro. Basta o candidato acessar o site, realizar um cadastro, caso ele ainda não seja cadastrado no site, e preencher o formulário de inscrição.

O resultado será divulgado no mesmo site no dia 13 de outubro e as aulas iniciam no dia 20 do mesmo mês.