Os serviços da rede de fibra óptica do Governo do Estado já contemplam 90% dos municípios capixabas. Esse resultado tem ligação direta com o Projeto ES Digital, que viabilizou a chegada de rede de alta velocidade para 64 cidades do interior.

Com essa expansão, mais escolas, delegacias, hospitais e outras repartições do Poder Executivo Estadual estão conectadas com o Data Center do Estado, central de dados governamentais, localizado na sede do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), em Vitória.

Também considerando os órgãos já atendidos na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), a rede de fibra óptica do Governo conta com 1.046 pontos. Em três anos, houve um crescimento de 506 pontos por causa do ES Digital, que tem como meta a implantação de pontos da rede de fibra óptica nos órgãos estaduais de 72 municípios, divididos em dois anéis (norte e sul).

A estrutura de alta velocidade permite que os órgãos do Poder Executivo Estadual tenham mais condições de copiar rapidamente grandes volumes de dados, como backups, vídeos e fotos; acessar em tempo real as imagens de câmeras de videomonitoramento; e utilizar a telefonia VOIP e videoconferências, viabilizando a redução de custos.

Além disso, a ampliação da rede de fibra óptica governamental propicia melhorar a arrecadação de impostos e aprimorar o acompanhamento de processos administrativos e judiciais, contribuindo para um melhor atendimento aos cidadãos.

Na avaliação do diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio, a expansão da rede de fibra óptica do Governo colabora para a transformação digital estar mais presente no Poder Executivo. “Precisamos aliar sistemas que ajudem a reduzir a burocracia com uma infraestrutura de ponta, para que os capixabas tenham à disposição serviços digitais com elevado nível de agilidade e eficiência”, afirmou Cornélio.