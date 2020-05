Dia das mães chegando, e você não vai deixar sua mãe cozinhando, não é? Imagina só, além dela ter que fazer as compras, cozinhar, por a mesa, depois lavar e organizar a cozinha, ufa. Só de pensar cansa não é?

Pensando em dar um descanso para as mães e visando a segurança delas nesse período de Covid-19 evitando aglomerações, o Restaurante Pratão Capixaba esse ano resolveu inovar nas comemorações do Dia das Mães, criando pratos, com combos especiais, para que você possa presentear a sua mãe.

Funciona assim: você encomenda o prato de preferência dela, você pode ir buscar e levar para sua mãe ou o restaurante pode fazer a entrega para você.

São pratos desenvolvidos especialmente para sua mãe. Temos a Torta Capixaba que é um prato super tradicional na Semana Santa e que as mães adoram.

Além das porções especiais, que servem até 3 pessoas que preparamos para esse Dia Especial.

✔️ Para as mães que adoram um churrasco, temos o bife ancho acompanhado de vinagrete, arroz, tropeiro e batatas assadas;



✔️ Para aquelas mamães que preferem peixe, temos a tilápia empanada assada com arroz à grega vinagrete e uma farofinha deliciosa com batatas assadas;



✔️ Já as mães que curtem carne de porco, temos também o lombo de porco com abacaxi, farofinha de banana, arroz branco e tomate confit que também é uma delícia.



Temos muitas opções para você deixar a sua mãe descansar no Dia das Mães, porque Ela Merece .Ligue e faça suas encomendas (27) 3261-1866. Restaurante Pratão Capixaba, desde 1986 servindo você.

Fique por dentro

✔Bife ancho, arroz branco, feijão tropeiro, vinagrete e batata assada. R$54,90 (porção)

✔Tilápia empanada e assada, arroz à grega, farofa, batata assada e vinagrete R$49,90(porção)

✔Lombinho de porco, arroz a grega, farofa de banana, batata assada e tomate confit.R$41,90(porção)

✔Torta Capixaba Tradicional R$95 o quilo

✔ Torta Capixaba Palmito e Bacalhau R$69,90 o quilo

Ligue e faça suas encomendas pelo (27) 3261-1866 ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp.