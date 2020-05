Um homem de 43 anos morreu na noite de ontem, no bairro Aeroporto, em Guarapari. Leonardo Murari Machado, chegou a ser socorrido pelos familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No hospital, os médicos contataram que havia dois projeteis de arma de fogo no tórax do homem, uma perfuração no braço esquerdo e outra na região do mamilo esquerdo.

Tiros no bairro Aeroporto. A Polícia Militar foi acionada inicialmente, para averiguar a ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Aeroporto. No local, a guarnição se deparou com familiares pedindo ajuda na rua, quando os militares entraram na residência e se depararam com o homem caído no chão da cozinha, vítima de disparo de arma de fogo.

Desesperados, os familiares colocaram Leonardo no carro e deslocaram até a UPA com o apoio da PM, que foi na frente abrindo caminho com giro flex e sirenes ligados.

A família contou a polícia que Leonardo chegou na cozinha com uma máquina de lavar carro perguntando se era caro. Mas durante a conversa, alguém chamou Leonardo em frente a residência, e pouco tempo depois Leonardo voltou correndo, dizendo que tinha levado um tiro.

A polícia busca os responsáveis pelo crime que tirou a vida de Leonardo. Qualquer informação pode ser repassada ao disque denúncia 181, não é preciso se identificar.