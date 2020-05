Com uma chapa de vereadores muito bem montada e com boas chances de eleger nomes para a Câmara, o partido Avante de Guarapari é um tido como um dos mais leves para a disputa. De acordo com o presidente municipal Max Júnior, será possível eleger pelo menos dois nomes.

“Acreditamos que quem conseguir de 550 a 700 votos poderá ser eleito por nosso partido. Essa é uma estimativa que nós temos. Outra razão, é de não termos vereador e nem pessoas que já foram votadas com mais de 580 votos, isso possibilita chances iguais para todos os que irão disputara vaga no partido”, explica ele.

União. O presidente ressalta, a união que o partido sempre teve. “Estamos desde o termino da eleição passada trabalhando na montagem do grupo, realizando reuniões mensais, fortalecendo o grupo, sempre pautado na verdade e transparência, esclarecendo as dúvidas em relação dos filiados, ensinado e aprendendo. O contato físico, olho no olho, e nosso trabalho em grupo foi fundamental para que chegássemos até aqui, e até aqui nos ajudou o Senhor” diz o presidente Max Junior.

Estadual. Max fala também sobre o respeito entre o diretório municipal e Estadual. “Hoje no Estado teremos várias candidaturas na majoritária, tanto para prefeito, quanto para vice, filiados e pré-candidatos realmente comprometidos com o povo e com o partido, isso é fruto do excelente trabalho que o Diretório Estadual que vem realizando ao longo desse tempo no Estado do Espirito Santo, sempre orientado e respeitando as melhores decisões para cada município”, afirmou.

Ele finaliza agradecendo o apoio de todos filiados “A cada dia buscamos mais filiados e pessoas que querem lutar por uma boa política, uma política social e que visa sempre o bem das pessoas, e por isso estamos crescendo, não só em Guarapari, mas no Estado do Espirito Santo e Brasil”, finalizou.