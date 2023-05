Na manhã desta quarta-feira (4), aconteceu uma importante reunião na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (Sindicig). O encontro contou com a presença de representantes de diversas entidades comerciais e empresariais da cidade, que foram ouvir os representantes do movimento empresarial Espírito Santo Em Ação (ES Em Ação).

O ES Em Ação é uma entidade que atua há mais de 20 anos em diversas cidades do Estado, mobilizando a classe empresarial, para discutir e debater iniciativas e projetos para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. Com mais de 30 empresas mantenedoras e mais de 200 empresários envolvidos, o objetivo da entidade é promover ações que visem ao desenvolvimento da região.

Durante a reunião, o Consultor Durval Vieira de Freitas explicou que o objetivo do encontro era criar a Associação Empresarial de Guarapari, envolvendo todos os setores para ajudar no desenvolvimento da cidade. “Guarapari é um município que tem grande investimentos previstos e a gente nota que temos índices econômicos que nos permitem vislumbrar grandes oportunidades e nós queremos trabalhar isso”, disse Durval.

O empresário Rodolfo Mai ressaltou que o foco da associação será discutir o ambiente de negócios de Guarapari, propor soluções para desburocratizar e atrair empresas e empregos, além de discutir a formação de mão de obra, que é um problema de vários setores da cidade. “A ideia é que essa associação fique ligada ao movimento Espírito Santo Em Ação. E a gente está com esperança que esse movimento traga bons frutos para Guarapari”, disse Rodolfo.

A cidade de Guarapari é uma das únicas cidades da Grande Vitória fora do ES Em Ação. O superintendente da entidade, Luciano Gollner, destacou que o papel nessa reunião era ajudar na união do setor em Guarapari. “O nosso papel hoje aqui é inspirá-los, motivá-los para que se organizem se estruturem para um diálogo estrutura com a sociedade de Guarapari, com o poder público, e com outras organizações do Espirito Santo”, explicou Luciano.

O empresário Junior Lugão destacou a estabilidade do Estado que contou com apoio do ES Em Ação. “Isso para o nosso município é de fundamental importância. A importância do nosso município para o turismo, como referência do Estado para o Brasil, é importante esse movimento estar acontecendo aqui”, disse ele.

Ao final da reunião, alguns presentes puderam comentar sobre a necessidade da criação dessa associação. Com o primeiro passo dado, outras reuniões devem acontecer para conceber a organização empresarial para o desenvolvimento de Guarapari. A expectativa é que a associação possa ajudar a atrair mais investimentos para a cidade, gerando emprego e renda para a população local e desenvolvimento para toda cidade.